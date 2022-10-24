Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области – губернатор

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, ЧП произошло на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

"Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Спецслужбы задержали мужчину 1967 года рождения, который прибыл в российский регион из Киева транзитом через Эстонию по заданию СБУ.

Ситуация в приграничных с Украиной регионах РФ осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Брянской области в результате взрыва были повреждены железнодорожные пути

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