Суд арестовал на два месяца гражданина Украины, готовившего теракт в Брянске

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Советский районный суд арестовал на два месяца гражданина Украины, готовившего теракт на транспортном терминале в Брянске. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Брянской области.

Согласно постановлению суда, гражданин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пункта "а" частью 2 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту") и частью 4 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы").

Подозреваемому вынесли меру заключения на указанный срок в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске.

В спецслужбах уточнили, что задержанный мужчина 1967 года рождения по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств.

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