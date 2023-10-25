В России предложили заменить Хеллоуин на традиционный фестиваль урожая

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить Хеллоуин на традиционный фестиваль урожая, сообщает RT.

По его словам, в последние годы это праздник пользуется популярностью среди российской молодежи. Любовь к Хеллоуину прививается подрастающему поколению через западный кинематограф и поп-культуру, уверен Ветров.

При этом, как считает глава Ассоциации производителей детских товаров, такие праздники вредят морально-нравственному воспитанию российской молодежи. В то же время он отметил, что желание и стремление молодых людей к совместному празднованию чего-либо в осенний период можно понять.

Он напомнил, что традиционно в России в конце осени проходили всевозможные ярмарки и выставки, посвященные окончанию полевого сезона и сбора урожая. В связи с этим он предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову рассмотреть возможность замены Хеллоуина на традиционный фестиваль урожая.

Ветров заявил, что в ходе такого фестиваля школьники и учащиеся могли бы приносить в классы выращенные летом на приусадебных участках овощи и фрукты, угощать одноклассников дарами природы и домашними заготовками, проводить конкурсы и соревнования на самую большую выращенную тыкву, арбуз, кабачок или патиссон.

Ранее стало известно, что в ижевской школе № 16 вместо Хеллоуина решили провести Тыквенный Спас. Мероприятие состоится 27 октября. Тыквенный Спас – это неофициальный славянский народный праздник. В этот день тыква почитается как символ урожая, здоровья и долголетия.

Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что россиянам не следует посещать кафе и рестораны, которые показывают приверженность западным тенденциям, празднуя Хеллоуин.

Он обвинил любителей этого праздника в "дурновкусии". Милонов отметил, что заведениям не запрещено показывать, что они "придурочные обезьяны, повторяющие модные любые чудаковатые тренды Запада".