Губернатор Севастополя назвал День святого Валентина фальшивым праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал День святого Валентина фальшивым праздником. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Смотрю, что и эфир на ТВ, и соцсети по всей стране сегодня опять "забиты" Днем святого Валентина. Этот так называемый "праздник" всегда выглядел фальшиво, а сейчас – особенно", – написал губернатор.

По словам Развожаева, этот праздник навязан влиянием западных стран, в свою очередь россияне на него поддались. Несмотря на то что это красиво, "сердечки, цветочки, "как во всем мире", в этом нет ничего хорошего, добавил губернатор.

Глава Севастополя провел аналогию с людьми, которые отрекаются от истоков. Он привел пример того, как украинцы запретили Деда Мороза, при этом одевают своих детей в карнавальные костюмы со свастикой на мероприятия в детском саду.

"У нас есть свой православный День семьи, любви и верности – это 8 июля. День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Давайте делать его популярным", – предложил Развожаев.

Он заявил, что в России сейчас не то время, чтобы отмечать чужие "маркетинговые праздники". Кроме того, вместо валентинок он предложил написать письма солдатам, которые находятся в зоне СВО.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что в 2023 году в России не стоит устраивать торжества, проводить масштабные акции и мероприятия в День святого Валентина из-за происходящих событий в мире.

По словам депутата, влюбленные могут дарить друг другу любовь в любой календарный день, если чувства искренние.

Ежегодно 14 февраля во многих странах отмечается День всех влюбленных. Он имеет католические корни и связан с носившим имя Валентин мучеником.



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