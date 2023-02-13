Столичные флористы назвали среднюю стоимость букета к 14 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Букет ко Дню святого Валентина в 2023 году обойдется в столице примерно в три-пять тысяч рублей, причем наибольшим спросом в преддверии праздника пользуются именно весенние цветы – тюльпаны, гиацинты, пионы. Об этом Москве 24 рассказали владельцы цветочных магазинов.

Как правило, заказчик приходит и называет бюджет, а флористы уже подстраиваются под стоимость и собирают композицию, отметила предприниматель Яна Летова.





Яна Летова флорист, владелица цветочного магазина Цена начинается от трех тысяч рублей, но чаще всего заказывают букеты за пять тысяч. При этом покупка цветов в интернет-магазинах обходится дороже.

Она отметила, что в тренде – немного лохматые, небрежные букеты в нежных оттенках.

В свою очередь, владелица цветочного салона Елена Золотарева тоже считает, что купить красивый букет к празднику можно за три тысячи рублей.

"В эту цену может входить кустовая или одноголовая роза, эустома, маттиола и зелень, например эвкалипт. Клиенты стали реже брать огромные букеты роз, отдавая предпочтение минималистичным вариантам с экзотическими цветами", – сказала она.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом цена сильно выросла из-за логистических проблем.





Елена Золотарева владелица цветочного салона Например, Нидерланды перестали поставлять в Россию хризантему, и другие страны сильно подняли цены. Если раньше веточка стоила 120 рублей, то сейчас – все 400. Плюс стоимость традиционно поднимается к празднику. Если в начале января букет стоил две тысячи, сейчас он будет стоить 2 500–2 700 рублей в таком же составе. В январе роза стоила 160–180 рублей, сейчас – 220–250 рублей.

По данным президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, букет из пяти роз будет стоить 1 000–1 500 рублей.

"В среднем стоимость обычной розы – порядка 200 рублей. Букет из пяти роз будет стоить одну тысячу рублей. Если речь идет о букете, который аранжирован добавкой зелени, каких-то аксессуаров и красивой упаковкой, то это будет 1,3–1,5 тысячи", – отметила она.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарок ко Дню влюбленных. Результаты опроса показали, что большинство респондентов не планируют выходить за рамки пяти тысяч рублей.

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