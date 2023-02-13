Астролог рассказала, как идеально провести День святого Валентина

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В 2023 году в День святого Валентина лучше всего устроить скромный романтический вечер с разговорами по душам. Об этом Москве 24 рассказала астролог Юлиана Гридневская.

В праздник Венера окажется в знаке Рыбы. Это положение планеты любви, красоты и гармонии будет стимулировать на выражение самых теплых и глубоких чувств, отметила астролог.

По ее словам, энергия Венеры станет наиболее близка и понятна представителям знаков водной стихии – Ракам, Скорпионам и Рыбам. Им удастся максимально гармонично сгладить возможные недоразумения в отношениях, найти нужные слова для любимых и близких.





Юлиана Гридневская астролог Уютный камерный романтический вечер с разговорами по душам доставит в этот день гораздо больше удовольствия, чем "показательные выступления" с признаниями в любви и вычурными подарками. Они могут оказаться не к месту и не ко времени.

"Все дело в соединении Венеры и Нептуна, которое в эти дни усилит наше стремление к интимности и уединенности. Но также оно может вызвать некоторые ограничения в коммуникативном и финансовом плане. Так что скромный вечер тет-а-тет будет идеальным вариантом", – пояснила астролог.

Венера вблизи Нептуна будет настраивать на поэтический лад, подвигать на романтические переживания и мечты о счастливом будущем, рассказала Гридневская. Однако она предупредила, что на некоторых такое положение планет может повлиять негативно.

"Особенно осторожными надо быть Близнецам, Девам, Стрельцам и Рыбам. Они рискуют стать жертвами своих или чужих иллюзий и наделить образ партнера несуществующими качествами. А стремление к "идеальной любви" может заглушить голос разума", – отметила астролог.

Ранее таролог, психолог Марианна Абравитова рассказала, что вплоть до середины лета судьба будет на стороне одиноких людей, которые хотят найти вторую половину. По ее мнению, сейчас их чаще замечает противоположный пол, что увеличивает шансы вступить в романтические отношения.



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