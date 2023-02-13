Парфюмер рассказала, как выбрать духи в подарок в День всех влюбленных

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Парфюмер Екатерина Сиордия посоветовала в День святого Валентина дарить знакомый аромат или тот, о котором просила вторая половинка, сообщает "Газета.ру".

"Это лучше, чем пытаться осчастливить любимого человека своим представлением о классных духах. То, что нравится одному, у другого может вызвать головную боль, даже один неподходящий конкретному человеку компонент аромата может сыграть такую злую шутку", – добавила Сиордия.

Эксперт рассказала о том, что можно подойти к выбору духов нестандартно. Например, выбрать аромат, который пробудит совместные и приятные воспоминания.

"На первом свидании вы ходили в кино на фильм про Гарри Поттера? Или провели вместе немало приятных часов за просмотром сериала "Уэнсдей"? Поищите в интернете тематические линейки духов у частных парфюмерных ателье. Тогда духи будут не просто духами: такой подарок покажет, как важно для вас время, проведенное вместе", – отметила парфюмер.

Также Сиордия посоветовала пригласить свою вторую половинку на парфюмерный мастер-класс, где влюбленные смогут создать тот аромат, который они хотят.

Ранее флорист сообщила, что средняя стоимость букета роз в Москве ко Дню святого Валентина составит от 1 300 до 1 500 рублей. В среднем цена обычной розы – порядка 200 рублей. Также известно, что в 2023 году хризантемы могут обойтись дороже, чем годом ранее.

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