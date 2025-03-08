Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение трамваев на Краснопрудной улице восстановлено после временных ограничений, сообщила пресс-служба московского Дептранса.

Трамваи № 4, 7, 13, 37, 43 и 50 задерживались по этой улице в связи с повреждением контактной сети.

Уточнялось, что это произошло под воздействием стороннего транспорта. В связи с этим представители ведомства оказались вынуждены временно изменить маршруты.

Ранее трамваи № 6 задерживались на Сходненской улице из-за ДТП на путях. В связи с аварией маршрут общественного транспорта также пришлось на время изменить. Однако позже движение трамваев на Сходненской улице было восстановлено.