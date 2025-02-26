Трамваи задерживаются на Краснобогатырской улице Москвы по техпричинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи № 7, 11 и 46 задерживаются на Краснобогатырской улице в Москве по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, из-за задержек были временно изменены маршруты. Транспортное ведомство призвало горожан быть внимательными и следить за объявлениями.

Между тем расписание поездов на МЦД-1 изменится в ночное время после 20:00 до 07:00 в марте в связи с продолжением строительства московского городского вокзала Петровско-Разумовская.

На Савеловском направлении электрички будут следовать с частично увеличенными интервалами: после 20:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, а с начала движения до 07:00 интервалы будут составлять до 40 минут.

