Поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) задерживаются по техническим причинам, говорится в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда (в том числе МЦД-3) Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Тверь, максимальное время опоздания – не более 40 минут", – рассказали в пресс-службе МТППК.

Подчеркивается, что специалисты уже работают над сокращением времени опоздания поездов.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на МЦД-1 изменится в ночное время после 20:00 до 07:00 в марте в связи с продолжением строительства московского городского вокзала Петровско-Разумовская.

На Савеловском направлении электрички будут следовать с частично увеличенными интервалами: после 20:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, а с начала движения до 07:00 интервалы будут составлять до 40 минут.

