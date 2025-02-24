24 февраля, 19:25Транспорт
Поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) задерживаются по техническим причинам, говорится в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
"В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда (в том числе МЦД-3) Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Тверь, максимальное время опоздания – не более 40 минут", – рассказали в пресс-службе МТППК.
Подчеркивается, что специалисты уже работают над сокращением времени опоздания поездов.
Ранее сообщалось, что расписание поездов на МЦД-1 изменится в ночное время после 20:00 до 07:00 в марте в связи с продолжением строительства московского городского вокзала Петровско-Разумовская.
На Савеловском направлении электрички будут следовать с частично увеличенными интервалами: после 20:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, а с начала движения до 07:00 интервалы будут составлять до 40 минут.
Новости часа: в марте 2025 года изменится расписание поездов на МЦД-3