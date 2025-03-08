Трамваи шести маршрутов задерживаются на Краснопрудной улице

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Трамваи № 4, 7, 13, 37, 43 и 50 задерживаются на Краснопрудной улице. К этому привело повреждение контактной сети под воздействием стороннего транспорта, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Представители ведомства подчеркнули, что маршруты были временно изменены.

Ранее трамваи № 6 задерживались на Сходненской улице из-за ДТП на путях. В связи с аварией маршрут общественного транспорта пришлось на время изменить. Однако позже движение трамваев на Сходненской улице было восстановлено.

В конце февраля трамваи № 7, 11 и 46 задерживались на Краснобогатырской улице в Москве по техническим причинам. Как сообщали в столичном департаменте транспорта, из-за задержек были временно изменены маршруты.