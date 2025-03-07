Приложение "Подорожник" заработало для оплаты проезда в Петербурге

Фото: Фонтанка.ру/Сергей Михайличенко

Мобильное приложение "Подорожник" для оплаты проезда в общественном транспорте заработало в Санкт-Петербурге. Им могут воспользоваться все, сообщается в телеграм-канале городского комитета по транспорту.

"Виртуальный "Подорожник" запущен в публичный доступ. Завершилось тестирование нового мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте", – говорится в сообщении.

Благодаря мобильному приложению упростится оплата для 5 миллионов пассажиров, которые ежедневно используют общественный транспорт Петербурга. По словам председателя комитета Валентина Енокаева, основные преимущества виртуального проездного билета состоят в отсутствии необходимости обращения в кассу и в возможности активировать билета после его пополнения онлайн.

Между тем в столичном метрополитене стартовали тестирования системы оплаты цифровыми рублями через универсальный QR-код. Испытания по корректности обработки транзакций с цифровой валютой проходят совместно с Центробанком и ВТБ в закрытом режиме. По словам заммэра Максима Ликсутова, участники фокус-группы успешно приобрели несколько карт "Тройка" и пополнили их баланс цифровыми рублями в кассе, используя универсальный QR-код.

Вместе с тем в столичном метрополитене заработает платежный сервис с биометрией. Новинка станет доступна уже к концу 2025 года. При оплате по биометрии пассажирам не понадобятся карты, телефоны или наличные деньги.

Также такой способ предполагает самые низкие тарифы на проезд. Важным уточнением является то, что система имеет банковский уровень системы, благодаря чему все данные зашифрованы.

