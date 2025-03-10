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Новости

10 марта, 07:45

Происшествия

Пожар в кафе и гостинице ликвидирован в Краснодарском крае

Пожар в кафе и гостинице ликвидирован в Краснодарском крае

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В городе Кропоткине Краснодарского края ликвидирован пожар в здании кафе и гостиницы. Огонь охватил 500 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

В Барнауле несколько часов продолжалась борьба с огнем на одном из рынков города. Площадь возгорания превысила 1 тысячу квадратных метров. Пострадавших нет. Сейчас владельцы торговых точек подсчитывают ущерб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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