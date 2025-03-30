Собянин рассказал, как будет выглядеть наземный вестибюль станции "Рижская" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве ведется строительство второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Работы проходят у пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Второй вестибюль станции станет наземным. Он получит сложную форму и будет иметь два выхода на проспект Мира. Его планируется соединить со станцией наклонным тоннелем с эскалаторами, которые станут одними из самых длинных в московском метро. Строители уже завершили там горную проходку.

"На эскалаторном спуске в кассовом зале разместим витраж с художественным панно. На нем будут изображены исторические сооружения в районе Рижской площади. В центре композиции будут утраченные Крестовские водонапорные башни, по краям – графические изображения элементов старого Мытищинского водопровода", – рассказал глава города.

По словам мэра, строительство оказалось крайне сложным. Это связано с тем, что рядом с местом проведения работ находятся плотная городская застройка, действующие станции метро, ж/д и такие крупные автомагистрали, как ТТК и проспект Мира.

Однако появление нового вестибюля поможет сделать пересадку на метро максимально удобной для пассажиров, которые передвигаются по городу с помощью разных видов транспорта.

Ранее Собянин рассказал, что новая станция метро "Народное Ополчение" на Рублево-Архангельской линии будет напоминать по оформлению первые станции метрополитена. Вдоль платформы будут расположены два ряда колонн со встроенной подсветкой, которые образуют своды. Похожее оформление можно увидеть на станции "Кропоткинская", построенной в 1935 году.