Мокрый снег выпадет в Москве 6 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мокрый снег и дождь ожидаются в столице в воскресенье и понедельник, 6 и 7 апреля. Об этом главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в беседе с Москвой 24.

Сейчас, по словам синоптика, город находится в зоне теплых воздушных масс, поэтому температура на 3–4 градуса превышает норму. Однако с пятницы, 4 апреля, характер погоды изменится. Это связано с приходом в Москву северо-восточного ветра, который привнесет холодный арктический воздух.

Если в пятницу, как заявляет Позднякова, в Москве столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла, то в воскресенье и понедельник в столичном регионе ожидается уже до минус 3 градусов.





Татьяна Позднякова главный специалист информагентства "Метеоновости" Температура воздуха будет ниже климатической нормы. В воскресенье мы ожидаем, что дневная температура будет где-то в пределах плюс 1–6 градусов, это градуса на 2–3 ниже, чем положено для этих дней апреля.

С субботы, 5 апреля, в городе прогнозируются небольшие дожди. По прогнозам Поздняковой, период прохладной погоды будет затяжным, так как тепло ожидается лишь в середине месяца.

"Климатическая норма для апреля – это когда среднесуточная температура плюс 7 градусов. А к концу месяца она должна приблизиться к плюс 10 градусам. На это будем рассчитывать", – заключила Позднякова.

В целом первая половина апреля будет относительно холодной. Но во второй части месяца синоптики прогнозируют днем повышение температуры до плюс 15 градусов. При этом количество осадков будет больше нормы на 10–30%.

Предстоящие заморозки не повредят зацветающие растения, но их развитие в этот период будет замедлено, предупредили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы.

