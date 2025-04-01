Депприроды: ожидающиеся заморозки в Москве не нанесут вреда первоцветам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящие заморозки не повредят зацветающим растениям. Однако они замедлят их развитие, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"В процессе длительной эволюции раннецветущие растения приспособились к самым разным климатическим неожиданностям. В клетках этих растений содержатся особые вещества, препятствующие образованию кристаллов льда при замерзании, а в своих луковицах, клубнях или корневищах они накапливают необходимый запас веществ", – отмечается в сообщении.

Как объяснили в пресс-службе, в начале весны первоцветам поступает достаточно солнечного света, влаги и внимания насекомых. Вегетативный период растений от прорастания семени до отмирания наземной части отличается быстротой и скоротечностью с продолжительностью в несколько недель или месяцев.

При этом первоцветы делятся на эфемеры и эфемероиды, к которым относятся однолетние травы и многолетние растения соответственно.

По прогнозам синоптиков, ночью 5 и 6 апреля столбики термометров в Москве опустятся до минус 4 градусов. Днем температура воздуха установится в пределах от 0 до плюс 5 градусов. Таким образом, погода будет соответствовать показателям, характерным для конца марта, то есть на 2 градуса ниже нормы.

