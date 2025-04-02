Синоптик Вильфанд: температура на 6–11 градусов выше нормы ожидается в шести округах РФ

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Температура на 6–11 градусов выше нормы ожидается в начале апреля в Центральном, Южном, Северо-Кавказском округах, а также в Сибирском, Приволжском и Дальневосточном округах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С 2 по 6 апреля в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях температура будет на 6–9 градусов выше нормы, максимальные температуры будут в диапазоне плюс 14–19 градусов", – сказал он в беседе с ТАСС.

В тоже время в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской областях столбики термометров поднимутся до 12–20 градусов, что выше нормы на 6–11 градусов. Аномально теплая погода будет и в Краснодарском крае – от 20 до 25 градусов днем в среду, 2 апреля (6–9 градусов выше нормы).

На всей территории Северного Кавказа, по словам синоптика, будет от 17 до 24 градусов, что тоже на 6–9 градусов выше нормы. При этом в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском крае будет от 12 до 21 градуса тепла (на 7–9 градусов выше обычных значений).

На Чукотке ожидается потепление на 6–10 градусов выше нормы, а в Забайкальском крае и Бурятии значения днем составят плюс 13–19 градусов. Кроме того, в Магаданской области будет 2–3 градуса тепла, что на 6–11 градусов больше нормы.



"В Якутии 2–4 апреля произойдет резкое повышение температуры, показатель превысит норму на 10–12 градусов, в регионе прогнозируется от 5 до 11 градусов тепла", – заключил Вильфанд.

Ранее представитель Гидрометцентра рассказывал, что до конца рабочей недели температура в Москве не опустится ниже 10 градусов. Значения будут на 4–6 градусов выше нормы. За это время в столице выпадет от четверти до трети от месячной нормы осадков.

