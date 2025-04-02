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02 апреля, 10:08

Общество

Почти 70% от месячной нормы осадков выпало в Москве 1–2 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В Москве в период с 15:00 1 апреля до 09:00 2 апреля выпало до 24 миллиметров осадков, что составляет почти 70% от месячной нормы. Об этом сообщила главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

При этом, по словам синоптика, в Подмосковье было зафиксировано до 17 миллиметров осадков, что составляет примерно 50% от месячной нормы.

"Первоапрельские дожди пойдут на благо, они очистили воздух от пыли и наполнили водоемы, понизив степень пожарной опасности в столичном регионе", – объяснила Позднякова.

Небольшие дожди ожидаются в Москве 2 апреля. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

В течение рабочей недели столбик термометра не опустится ниже 10 градусов. Однако 3 апреля ночная температура может упасть до 0 градусов. К выходным, 5 и 6 апреля, в Москве ожидаются заморозки. Столбик термометра опустится ночью до минус 4 градусов.

"Утро": 12 градусов тепла ожидается в Москве днем 2 апреля

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