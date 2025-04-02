Небольшие дожди ожидаются в Москве 2 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, 2 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Между тем первая половина апреля будет относительно холодной, позже в Москву придет теплая погода. Во второй половине месяца днем установится температура в районе плюс 10–15 градусов. При этом количество осадков в апреле превысит норму примерно на 10–30%, отметил синоптик.