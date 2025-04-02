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Новости

02 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": стала известна личность владельца Aurus, который заметили в столице

"Московский патруль": стала известна личность владельца Aurus, который заметили в столице

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Подробности появились в истории водителя Aurus, который ранее проезжал по столичным дорогам со спецсигналами и поддельными документами. Журналистам удалось выяснить, что по адресу владельца автомобиля проживает Роман Фурсов. Местные жители не верят, что он мог участвовать в данном инциденте.

Кроме того, стало известно, что машину приобрели в столичном дилерском центре в 2023 году. Данную информацию в магазине не подтвердили. При этом в центре есть только один выставочный экспонат этой машины. Приобрести модель можно только по запросу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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