Московский мотофестиваль пройдет на Воробьевых горах 26 апреля

Фото: Москва 24/Максим Денисов

12-й Московский мотофестиваль и открытие мотосезона пройдет на смотровой площадке Воробьевых гор 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Приглашаем жителей и гостей города присоединиться к праздничной программе 12-го Московского мотофестиваля. В этом году мероприятие имеет особое значение: мы посвящаем его 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", – отметил вице-мэр.

В рамках фестиваля впервые состоится мотопробег, в котором будет задействована военная техника из музея "Моторы войны".

Кроме того, Сергей Агаджанян, известный как "Русский Халк" и поставивший рекорд по силовым номерам, установит новый мировой рекорд в сценическом экстриме. Он будет выступать вместе с Сергеем Чуприной, также известным рекордом в этой области.

Помимо прочего, на мероприятии выступит кавер-группа "Меркури", проведут квизы и розыгрыш главного приза фестиваля – мотоцикла.

Также Ликсутов добавил, что участники фестиваля могут принести с собой георгиевские ленточки в знак памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что по поручению Сергея Собянина внимание мероприятия будет акцентировано на повышении культуры вождения и соблюдении правил дорожного движения.

До открытия официального сезона мотоциклистам следует соблюдать внимательность на дорогах, предупредил ранее департамент. Ведомство напомнило, что оставлять мотоциклы на уличных столичных парковках можно бесплатно, однако платной остается стоянка на парковках со шлагбаумом.