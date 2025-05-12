Велосипедист из Новой Зеландии столкнулся с козой во время гонки в Албании

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Велосипедист из Новой Зеландии столкнулся с козой во время гонки Giro d'Italia 2025, передает UPI.

Инцидент произошел на 160-километровом отрезке трассы в Албании, где проходил третий этап престижной велогонки. Новозеландский спортсмен Дион Смит из команды Intermarche-Wanty начал приближаться к стаду коз и попытался объехать животных по правой обочине. Но одна из коз внезапно выскочила навстречу и врезалась в его велосипед.

Несмотря на сильный удар, спортсмен сумел удержаться и продолжил гонку. Он завершил этап состязания, заняв 124-е место, проиграв лидеру примерно 15 минут.



"Я скорее ожидал встретить бродячую собаку, но здесь, похоже, больше распространены козы", – заявил новозеландец после гонки.

В прошлом году в Швеции лось ворвался в салон классических автомобилей BMW и разбил две дорогостоящие машины. После инцидента животное вышло на улицу и убежало в лес. После случившегося гендир компании по продаже раритетных авто Виктор Ортегрен сказал, что расстроен из-за разбитых авто, однако рад, что люди не пострадали.