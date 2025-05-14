Спецтариф запустят в прокате для участников Весеннего велофестиваля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специальный тариф для участников Весеннего велофестиваля будет действовать в столичном прокате в субботу, 17 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Велобайк" подготовил специальные условия для участников заезда 17 мая – пакет минут "Велофест", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Специальный тариф предполагает аренду на 4 часа за 899 рублей. После этого поминутная тарификация будет стоить 6 рублей. Пакет будет действовать 7 дней с момента оплаты или до исчерпания 4 часов.

Арендовать велосипеды можно будет на входе в стартовый городок на Зубовской площади. Однако, как предупредил Ликсутов, количество транспорта ограниченно.

Кроме того, для участников на личном транспорте будет открыта веломастерская, где специалисты организуют техническую проверку.

"Если у вас нет личного велосипеда, вы все равно сможете стать участником заезда: в стартовом городке будут доступны электровелосипеды 2.0 от "Велобайка". Поддержку и развитие велоинфраструктуры в столице мы продолжаем по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – сказал заммэра.

В этом году в Москве пройдут сразу пять велофестивалей. Ликсутов пояснил, что их количество было увеличено из-за возросшего интереса к данным мероприятиям.

В субботу, 17 мая, состоится Весенний велофестиваль, 5 июля и 2 августа пройдут Ночные велофестивали, 13 сентября запланировано проведение Осеннего велофестиваля, а в период с 27 по 28 сентября – Детского велофестиваля.

