В Москве открыли регистрацию на велофестиваль

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открыли регистрацию на первый в 2025 году велофестиваль. Он пройдет 17 мая. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"Городок велофестиваля откроем на Зубовской площади в 13:30. Для комфорта всех участников мы разделили время начала заезда на 3 интервала: 15:00, 16:00 и 17:00. Вход со стороны улицы Большой Пироговской", – говорится в сообщении.

Уточняется, что заезд по традиции пройдет по Садовому кольцу.

В Дептрансе отметили, что при регистрации необходимо выбрать время старта заезда и приезжать к началу своего временного отрезка. Тогда всем участникам будет комфортно. Также рекомендуется использовать экипировку: велошлем, перчатки, защиту для локтей и коленей. После регистрации участники получат номер, который можно распечатать и прикрепить к костюму или велосипеду.

"Мы поддерживаем развитие велодвижения в столице по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году проведем 5 фестивалей для велосипедистов", – сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности столицы Максим Ликсутов.

Он рассказал, что все фестивали приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию Московского метрополитена.

В столице прошел Московский полумарафон. В нем приняли участие около 25 тысяч человек. Всего в 2025 году в полумарафоне участвовали 88 корпоративных команд и 48 студенческих.

Суммарный призовой фонд составил 3,55 миллиона рублей.