Около 25 тысяч спортсменов приняли участие в Московском полумарафоне

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В выходные в столице прошел Московский полумарафон. В нем приняли участие около 25 тысяч человек, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Бегового сообщества.

Забег на 5 километров состоялся на территории Олимпийского комплекса "Лужники" 26 апреля. На следующий день на старт вышли спортсмены на дистанцию 21,1 километра.

По данным сообщества, всего в этом году в полумарафоне участвовали 88 корпоративных команд и 48 студенческих. За призовые места боролись свыше 50 спортсменов. Отмечается, что 10 участников приехали из дальнего и ближнего зарубежья.

В пресс-службе также подчеркнули, что суммарный призовой фонд составил 3,55 миллиона рублей. Выплаты призерам забега на 21,1 километра в абсолютном и национальном первенствах составили 3,34 миллиона рублей. Призовой фонд на дистанции 5 километров – 210 тысяч рублей.

Также осуществлялись бонусные выплаты от организаторов в размере 1,3 миллиона рублей. Они были предусмотрены за обновление рекорда и улучшение времени национального рекорда в забеге на 21,1 километра, а также за быстрое преодоление дистанции, добавили в сообществе.

Ранее фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание, начиная регулярно заниматься бегом. По его словам, для начала необходимо решить вопросы со здоровьем, поскольку существуют болезни, при которых заниматься таким видом спорта категорически нельзя. Если противопоказаний нет, то следующим шагом для регулярного занятия бегом должна стать покупка специальной одежды и обуви. Также начинающим бегунам необходимо освоить технику и методику.