Африканские участники Московского полумарафона удивились погоде в столице

Африканские участники Московского полумарафона удивились непривычной прохладной погоде в столице. В момент старта в городе температура воздуха составляла всего плюс три градуса.

Однако, несмотря на это, эфиопский бегун Тереса Някола Гела финишировал первым, показав лучшее время – 1 час 1 минута 11 секунд. Всего в забеге приняли участие более 16 тысяч спортсменов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

