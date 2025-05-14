ЦСКА обыграл "Зенит" и стал первым участником суперфинала Кубка России

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Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" и стал первым участником суперфинала Кубка России по футболу.

Игра, которая состоялась в Москве в среду, 14 мая, завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев, а в серии пенальти ЦСКА одержал победу со счетом 4:3. На второй компенсированной к первому тайму минуте вратарь "Зенита" Денис Адамов отразил пенальти.

В суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем финального матча между московским "Спартаком" и "Ростовом". Суперфинал состоится 1 июня на московском стадионе "Лужники".

Московский ЦСКА уступил "Зениту" со счетом 0:2 в первом матче финала Пути РПЛ 30 апреля. Таким образом, прервалась беспроигрышная серия красно-синих, которая длилась с ноября 2024 года. При этом главный тренер ЦСКА Марко Николич на пресс-конференции поздравил свою команду с прошедшей игрой.

Наставник "Зенита" Сергей Семак в беседе с журналистами назвал игру неплохой. По его мнению, в противостоянии с ЦСКА еще ничего не решено.