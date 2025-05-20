ЦСКА и "Локомотив" сыграли вничью в московском дерби

На стадионе "РЖД Арена" завершился матч предпоследнего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) – в московском дерби встретились "Локомотив" и ЦСКА. Железнодорожники повели в счете 2:0, но не смогли удержать преимущество – итоговая ничья. Для "Локомотива" оставшиеся игры особого турнирного значения не имеют, а вот ЦСКА продолжает борьбу за бронзу.

В Китае прошел один из самых необычных марафонов – более 1 200 участников бежали по деревням, полям и участку Великой Китайской стены. Только на ней спортсменам предстояло преодолеть 9 километров и 5 164 ступени. Победителями стали участники из Австралии и ЮАР. Им потребовалось 4 и 4,5 часа на весь маршрут.

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