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Новости

15 апреля, 10:40

Общество

"Мой район. Новости": игру в городки возрождают участники "Московского долголетия"

"Мой район. Новости": игру в городки возрождают участники "Московского долголетия"

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Русская игра в городки не уходит в прошлое – благодаря проекту "Московское долголетие" на площадке в Войковском районе вновь стучат биты. Регулярные тренировки посещают жители старшего возраста, среди них есть и чемпионы Москвы, и участники, которым за 90 лет.

Площадка на улице Ганецкого работает дважды в неделю. Участники вспоминают, как в 60-х годах здесь собирались пенсионеры и дети. Теперь традиция возрождается.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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