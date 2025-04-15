Синоптик Тишковец: по-летнему теплые ночи ожидаются в Москве на выходных

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

По-летнему теплые ночи прогнозируются в Москве в предстоящие выходные, 19 и 20 апреля. Минимальные значения составят от 9 до 12 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В предстоящие выходные и Пасху небесная канцелярия подарит москвичам и жителям Центральной России метеорологическое чудо", – отметил он.

По словам синоптика, днем столбики термометров поднимутся до 21–24 градусов, что близко к рекордам тепла 1976 и 1995 годов.

При этом, как уточнил метеоролог, 18 апреля ожидается небольшой дождь.

В течение текущей недели воздух в Москве прогреется до аномально теплых значений. Показатели термометров приблизятся к рекордному уровню.

Вместе с тем москвичей предупредили, что резкое потепление спровоцирует интенсивное выделение пыльцы и повлияет на аллергиков. В городе уже цветут орешник, верба и ольха, а в ближайшие дни начнется цветение березы и клена, которые относятся к числу основных источников пыльцы.

