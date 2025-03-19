Россияне стали больше доверять микрофинансовым организациям

Согласно последним опросам, более четверти россиян положительно относятся к микрофинансовым организациям, несмотря на высокие проценты по кредитам. За год число сторонников микрозаймов выросло с 21 до 27%, а количество противников сократилось с 33 до 28%. Одной из причин такого тренда эксперты называют ужесточение государственного надзора за деятельностью МФО.

Все официальные микрофинансовые организации внесены в реестр на сайте ЦБ. Микрозаймы чаще всего берут из-за отказа банков или срочной потребности в деньгах. Оформить займ на несколько десятков тысяч рублей сроком до месяца можно онлайн всего за 10–15 минут.

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