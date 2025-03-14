Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 11:30

Общество

Москвички в декрете могут пройти курсы и открыть собственный бизнес

Москвички в декрете могут пройти курсы и открыть собственный бизнес

"Мой район. Новости": девятибалльный шторм надвигается на Москву

"Доктор 24": психолог объяснила, как шопоголизм влияет на психику и как с ним бороться

Ветер местами усилится до 22 метров в секунду в Москве

"Время новых": моторное масло Rolf Ultra

"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 марта

Самозанятым в России могут дать право на кредитные каникулы

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 60% 14 марта

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Москва FM" разыгрывают отпариватель

Москвичи могут прислать свои кадры в рубрику "Фотопоток"

В Москве действует специальная программа "Мама работает", которая помогает женщинам в декрете вернуться к профессиональной деятельности или начать собственное дело. Проект реализуется центром "Моя карьера" и предлагает широкий спектр возможностей для самореализации.

Программа включает обучающие тренинги, мастер-классы и лекции, направленные на развитие навыков, необходимых для трудоустройства или запуска бизнеса. Женщины могут получить консультации карьерных наставников, которые помогут составить резюме, подобрать подходящую вакансию или выбрать курс для обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика