Москвички в декрете могут пройти курсы и открыть собственный бизнес

В Москве действует специальная программа "Мама работает", которая помогает женщинам в декрете вернуться к профессиональной деятельности или начать собственное дело. Проект реализуется центром "Моя карьера" и предлагает широкий спектр возможностей для самореализации.

Программа включает обучающие тренинги, мастер-классы и лекции, направленные на развитие навыков, необходимых для трудоустройства или запуска бизнеса. Женщины могут получить консультации карьерных наставников, которые помогут составить резюме, подобрать подходящую вакансию или выбрать курс для обучения.

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