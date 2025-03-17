Синоптик Позднякова: в Москве первая половина марта была теплее многолетних значений

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве и Подмосковье первая половина марта была на 6–7 градусов теплее многолетних значений. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, первые 16 суток месяца среднее значение температуры воздуха составило 4,5 градуса, что случается в Москве раз в семь лет. При этом самое теплое начало весны в столице было зафиксировано в 2015 году, когда средняя температура превысила отметку в 6 градусов.

"Что касается осадков, с начала марта на ВДНХ выпало 21,9 миллиметра, или 56% от нормы. Самыми дождливыми оказались сутки 14 марта, когда на ВДНХ выпало 6 миллиметров", – написала специалист в телеграм-канале.

Позднякова также отметила, что в некоторых районах Московского региона за последние три недели выпало осадков больше обычного значения. Особенно много их было в северных районах Подмосковья. В Клину выпало порядка 28,2 миллиметра. В то же время во второй половине марта ожидается дефицит осадков, предупредила синоптик.

Кроме того, с понедельника, 17 марта, в столичном регионе ожидаются морозные ночи, заявил ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ночь вторник, 18 марта, станет самой холодной: в Москве будет до минус 6–8 градусов, по области – до минус 12 градусов. Кроме того, в ночь на среду, 19 марта, температура в столице составит от минус 5 до минус 3 градусов, в Подмосковье – до минус 8 градусов.

При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал апрельскую погоду в столице после 20 марта. По его словам, с этого дня в Москве установится около 7–9 градусов тепла, а позже температура поднимется до 10–12 градусов.