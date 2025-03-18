Синоптик Позднякова предупредила о рекордном атмосферном давлении в Москве 23 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве 23 марта ожидается рекорд максимального суточного атмосферного давления – 766 миллиметров ртутного столба. Об этом в своем телеграм-канале сообщила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"До этого самое высокое атмосферное давление 23 марта отмечалось в 1943 году и составляло 764,1 миллиметра ртутного столба", – написала синоптик.

Температура воздуха в этот день в Москве составит 10–12 градусов тепла. Кроме того, над центральными регионами европейской части России установится мощный антициклон, сообщила специалист.

Между тем во вторник, 18 марта, в столице ожидается переменная облачность без осадков, на дорогах местами гололедица. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 0 до 2 градусов, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее спрогнозировал апрельскую погоду в столице после 20 марта. По его словам, с этого дня в Москве установится около 7–9 градусов тепла, а позже температура поднимется до 10–12 градусов.