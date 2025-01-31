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31 января, 08:45

Общество

Москвичи высказали свое мнение о работе подростков и ее пользе

Москвичи высказали свое мнение о работе подростков и ее пользе

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Жители столицы поделились мнением о том, когда стоит начинать трудовую деятельность. Многие считают, что работа в юном возрасте полезна, но важно, чтобы она не мешала учебе.

Некоторые горожане отметили, что стажировка и частичная занятость помогут детям лучше понять, как зарабатываются деньги. В качестве подходящих мест для первой работы называли кофейни, рестораны быстрого питания и должности официантов. Однако часть опрошенных уверена, что работать стоит не раньше 16–17 лет, когда появляется больше ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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