Свыше 500 участников "Московского долголетия" прошли курс по финансовой грамотности

Более 500 активистов "Московского долголетия" стали участниками спецпроекта по обучению финансовой грамотности. Горожане зрелого возраста учились пользоваться платежными сервисами, оформлять кэшбэк и защищаться от мошенников.

Самых активных участников курса пригласили на выпускной в штаб-квартиру Т-банка и показали, как там разрабатывают новые сервисы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.