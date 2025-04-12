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12 апреля, 11:30

Общество

Свыше 500 участников "Московского долголетия" прошли курс по финансовой грамотности

Свыше 500 участников "Московского долголетия" прошли курс по финансовой грамотности

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Более 500 активистов "Московского долголетия" стали участниками спецпроекта по обучению финансовой грамотности. Горожане зрелого возраста учились пользоваться платежными сервисами, оформлять кэшбэк и защищаться от мошенников.

Самых активных участников курса пригласили на выпускной в штаб-квартиру Т-банка и показали, как там разрабатывают новые сервисы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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