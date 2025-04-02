Все столичные стройплощадки оборудуют камерами видеонаблюдения и датчиками шума. Новые обязательные требования ввели для застройщиков с 2025 года.

Они должны будут установить камеры для общего обзора на территории, контрольно-пропускных пунктах, а также в зонах въезда и выезда. Все данные будут поступать в информационные системы Москвы. Это позволит повысить прозрачность и безопасность строительного процесса, минимизировать его влияние на городскую среду и предотвратить возможные нарушения.

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