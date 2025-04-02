Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 14:45

Город

Все столичные стройплощадки оборудуют камерами видеонаблюдения и датчиками шума

Все столичные стройплощадки оборудуют камерами видеонаблюдения и датчиками шума

На ВДНХ открыли пункты проката велосипедов и самокатов

Собянин: больница № 31 за 55 лет стала одним из флагманов столичной медицины

Московский зоопарк показал зарядку панды Катюши

Москвичи оценили ремонт велосипедной трассы в парке "Крылатские холмы"

Новости градостроительного комплекса Москвы

В метро Москвы открылось тематическое кафе на станции "Нижегородская"

В парке "Крылатские холмы" стартовал новый этап ремонта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 апреля

Сергей Собянин поздравил коллектив ГКБ № 31 с 55-летием больницы

Все столичные стройплощадки оборудуют камерами видеонаблюдения и датчиками шума. Новые обязательные требования ввели для застройщиков с 2025 года.

Они должны будут установить камеры для общего обзора на территории, контрольно-пропускных пунктах, а также в зонах въезда и выезда. Все данные будут поступать в информационные системы Москвы. Это позволит повысить прозрачность и безопасность строительного процесса, минимизировать его влияние на городскую среду и предотвратить возможные нарушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика