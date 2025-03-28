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Транспорт

"Мой район. Новости": участок МКАД от 44-го до 47-го километра будет реконструирован

"Мой район. Новости": участок МКАД от 44-го до 47-го километра будет реконструирован

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Развязку МКАД с Киевским шоссе ждет реконструкция. Речь идет об участке от 44-го до 47-го километра. Это нужно для снижения нагрузки на данном отрезке дороги. После завершения работ автомобилисты смогут значительно сэкономить время в пути.

Проектом предусмотрен правоповоротный съезд с кольцевой автодороги на Киевское шоссе и обратно. Также реконструкция коснется боковых проездов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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