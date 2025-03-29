"Мой район. Новости": на проспекте Академика Сахарова появятся новые прогулочные зоны

На проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой обустроят новые прогулочные пространства. Здесь появятся широкие тротуары, оборудованные переходы, газоны и скамейки.

Кроме того, по маршруту от Комсомольской площади до Чистых прудов запустят трамваи. Их пути пройдут по улицам Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, а также затронут Комсомольскую площадь, Чистопрудный и Сретенский бульвары. Протяженность линии составит около полутора километров.

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