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24 марта, 13:15

Транспорт

Около 7 млрд рублей москвичи сэкономили при помощи пересадок в общественном транспорте

Около 7 млрд рублей москвичи сэкономили при помощи пересадок в общественном транспорте

Москвичи сэкономили почти 7 млрд рублей на пересадках в транспорте

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Около 7 миллиардов рублей москвичи сэкономили в 2024 году на проезде в общественном транспорте при помощи бесплатных пересадок между станциями метро, МЦД и наземным транспортом. Благодаря интервалу в 90 и 120 минут жители столицы строят удобные маршруты и не переплачивают.

Как работает система оплаты? Как высокотехнологичные сервисы позволяют пассажирам экономить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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