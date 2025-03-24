Около 7 млрд рублей москвичи сэкономили при помощи пересадок в общественном транспорте

Около 7 миллиардов рублей москвичи сэкономили в 2024 году на проезде в общественном транспорте при помощи бесплатных пересадок между станциями метро, МЦД и наземным транспортом. Благодаря интервалу в 90 и 120 минут жители столицы строят удобные маршруты и не переплачивают.

Как работает система оплаты? Как высокотехнологичные сервисы позволяют пассажирам экономить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.