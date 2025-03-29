Культурный центр "Зеленоград" пригласил москвичей на выставку-пристройство кошек и собак

Москвичей приглашают провести время с пользой и добрыми делами – 29 марта в культурном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных из приюта. Посетить ее можно с 11 до 17 часов.

Гостей познакомят с двумя десятками кошек и тремя собаками – все они здоровы, привиты, дружелюбны и социализированы. Будущим хозяевам расскажут, как правильно ухаживать за питомцами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.