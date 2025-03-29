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Новости

29 марта, 10:00

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Культурный центр "Зеленоград" пригласил москвичей на выставку-пристройство кошек и собак

Культурный центр "Зеленоград" пригласил москвичей на выставку-пристройство кошек и собак

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Москвичей приглашают провести время с пользой и добрыми делами – 29 марта в культурном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных из приюта. Посетить ее можно с 11 до 17 часов.

Гостей познакомят с двумя десятками кошек и тремя собаками – все они здоровы, привиты, дружелюбны и социализированы. Будущим хозяевам расскажут, как правильно ухаживать за питомцами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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