Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

У лисиц, обитающих на природных территориях столицы, началась сезонная линька. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В столице можно встретить рыжую лисицу, одну из самых распространенных представительниц семейства псовых. Эти хищники легко приспосабливаются к изменениям в окружающей среде, поэтому обитают практически во всех природных зонах.

Кроме того, лис можно увидеть во дворах и на окраинах города, так как они приспособились искать пищу, находить убежища и выживать в городских условиях.

В феврале или марте лисы начинают линять, сбрасывая подшерсток, что помогает им адаптироваться к летней погоде. Этот процесс продлится несколько месяцев, до середины лета. Затем у животных вновь начнет отрастать зимний мех, который полностью покроет их к ноябрю-декабрю.

В период весенней линьки из-за сброса подшерстка мех лисиц выглядит не так привлекательно, как в зимние месяцы. Но это не говорит о том, что животное болеет и нуждается в помощи, сказано в материале.

Между тем горожанам напомнили, что подкармливать лис в городских условиях нельзя. Как рассказали специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды, животное возвращается к месту, где его кормили, однако из-за этого оно может потерять охотничьи навыки. Самостоятельный поиск пищи помогает лисам выживать в дикой природе.

Помимо этого, привыкшие к городу лисы менее пугливы, однако это все еще дикое животное. Специалисты рекомендовали москвичам наблюдать за ними с безопасного расстояния и не пытаться приблизиться к ним.

В случае, если жители столицы заметили больную или раненую лису, они могут обратиться в единую справочную службу правительства Москвы по номеру телефона +7 (495) 777⁠-77⁠-77.

Ранее биолог Павел Глазков напомнил, что лисы являются переносчиками смертельно опасного заболевания – бешенства. В связи с этим он рекомендовал не подкармливать животных.

При встрече с лисой он посоветовал осторожно отойти подальше. Однако если она начинает подходить сама, можно попытаться ее припугнуть: для этого необходимо поднять вверх руки или палку, что позволит визуально увеличиться в размере, подчеркнул биолог.