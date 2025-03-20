Кот и лиса подрались во Владивостоке

Видео: телеграм-канал Amur Mash

Во Владивостоке возле общежития Дальневосточного федерального университета подрались кот и лиса. Драку животных снял на видео очевидец, передает телеграм-канал Amur Mash

В СМИ уточнили, что хищницу уже неоднократно замечали на территории, и при этом она вела себя спокойно при встречах с людьми. Однако с котом у нее произошел конфликт, во время которого лисица старалась убежать.

Ранее две лисы забрели на территорию детского сада в Студеном проезде в Медведкове на северо-востоке Москвы. Прибывшие по вызову спасатели МЧС не смогли поймать лис, поскольку они быстро скрылись в лесу. После этого специалисты проводили поиск убежавших животных.

Между тем биолог Павел Глазков рассказал, что при встрече с лисой не стоит подходить к ней близко и тем более подкармливать. Даже если животное дружелюбно и пытается самостоятельно подойти ближе, контакт с лисой налаживать не стоит, отметил специалист. По его словам, отношение дикого зверя к человеку может измениться за секунду.

Кроме того, напомнил Глазков, лисы являются переносчиками смертельно опасного заболевания – бешенства. При встрече с животным он посоветовал осторожно отойти подальше. Если лиса начинает подходить сама, можно попытаться ее припугнуть: для этого необходимо поднять вверх руки или палку, что позволит визуально увеличиться в размере, подчеркнул биолог.