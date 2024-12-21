"Мой район. Новости": правила перевозки животных в поездах изменятся с 1 января

Правила перевозки животных в поездах изменятся с 1 января. Сейчас пассажирам, которые едут в вагонах повышенной комфортности с питомцем, приходится выкупать все купе.

После нововведений нужно будет оплатить только квитанцию на животное. Такое решение станет выгодным для всех. Владельцы питомцев будут экономить, а другие пассажиры – смогут приобрести билет.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

