Новый способ оплаты в электричках тестируют в Подмосковье

В Подмосковье начали тестировать новый способ оплаты проезда в электричках, который избавляет пассажиров от необходимости покупать билеты в кассах или прикладывать карты. Теперь достаточно воспользоваться специальным приложением при посадке и высадке. Эта система получила название "Скороход".

Директор по информационным технологиям Центральной пригородной пассажирской компании Игорь Евдокимов сообщил, что сервис "Скороход" значительно упрощает жизнь пассажиров, избавляя их от рутинных операций. Приложение автоматически определяет станцию отправления и прибытия.

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