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04 декабря, 07:00

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"Мой район. Новости": москвичи рассказали, каким хотят видеть Ленинградский вокзал

"Мой район. Новости": москвичи рассказали, каким хотят видеть Ленинградский вокзал

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Мнения москвичей учтут при реконструкции Ленинградского вокзала. Столичный Дептранс подвел итоги опроса жителей. Более тысячи человек поделились идеями, как сделать вокзал еще удобнее.

Большинство проголосовавших предложили улучшить уже существующие сервисы: создать комфортную зону ожидания с зарядками и бесплатной сетью вай-фай, открыть рестораны и кофейни, а также сохранить аптеки и банкоматы. Некоторые пассажиры хотят увидеть в здании вокзала что-то принципиально новое. Например, зеленые зоны отдыха и площадки для пассажиров с детьми. Пожелания москвичей совпали с планами городских властей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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