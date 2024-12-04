04 декабря, 07:00Город
"Мой район. Новости": москвичи рассказали, каким хотят видеть Ленинградский вокзал
Мнения москвичей учтут при реконструкции Ленинградского вокзала. Столичный Дептранс подвел итоги опроса жителей. Более тысячи человек поделились идеями, как сделать вокзал еще удобнее.
Большинство проголосовавших предложили улучшить уже существующие сервисы: создать комфортную зону ожидания с зарядками и бесплатной сетью вай-фай, открыть рестораны и кофейни, а также сохранить аптеки и банкоматы. Некоторые пассажиры хотят увидеть в здании вокзала что-то принципиально новое. Например, зеленые зоны отдыха и площадки для пассажиров с детьми. Пожелания москвичей совпали с планами городских властей.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.