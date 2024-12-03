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03 декабря, 14:15

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Собянин: около 20,6 тыс жителей ЗАО получили современное жилье по реновации

Собянин: около 20,6 тыс жителей ЗАО получили современное жилье по реновации

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Около 20,6 тысячи москвичей получили современные квартиры в 40 жилых комплексов в ЗАО по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для возведения современных домов подобрали 61 стартовую площадку. Причем, как подчеркнул мэр, рядом с жилыми кварталами также строится и социальная инфраструктура. Например, в Очаково-Матвеевском уже готовы два детских сада и заканчивается строительство школы.

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