Собянин: около 20,6 тыс жителей ЗАО получили современное жилье по реновации

Около 20,6 тысячи москвичей получили современные квартиры в 40 жилых комплексов в ЗАО по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для возведения современных домов подобрали 61 стартовую площадку. Причем, как подчеркнул мэр, рядом с жилыми кварталами также строится и социальная инфраструктура. Например, в Очаково-Матвеевском уже готовы два детских сада и заканчивается строительство школы.