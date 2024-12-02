Собянин: открыли путепровод через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин запустил движение по путепроводу через железнодорожные пути первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) вблизи станции Бескудниково.

По словам мэра, строителям удалось соединить два округа – Северный и Северо-Восточный. Кроме того, благодаря новому путепроводу жизнь сотен тысяч москвичей улучшится.

"Вы герои, сделали хороший сложный объект для города. Спасибо большое!" – поблагодарил Собянин рабочих, которые занимались строительством данного объекта.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, новый двухполосный путепровод длиной 650 метров связал улицу 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и Инженерную улицу в районе Алтуфьевском. Благодаря этому граждане смогут напрямую добираться на транспорте от Широкой улицы до Ленинградского шоссе с выходом на Алтуфьевское, Дмитровское, Коровинское шоссе.

Кроме того, путепровод упростил выезд на МКАД, Череповецкую улицу и Северо-Западную хорду, а также улучшил транспортную доступность станции Бескудниково МЦД-1. В результате снизится нагрузка на прилегающие магистрали.

Также в рамках проекта специалисты привели в порядок Инженерную улицу от Бибиревской улицы до Путевого проезда, а также построили новый участок прилегающих улиц.

Между тем до 2030 года власти Москвы планируют построить 16 путепроводов через железную дорогу. При этом в течение 2024 года планируется закончить работы на путепроводе "Текстильщики".

Вместе с тем в 2025 году город намерен сдать 3 путепровода, которые расположены на пересечении Октябрьской железной дороги и МЦД-1. Уже в 2026 году появятся путепровод через ж/д пути, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд, и ж/д путепровод по главному пути МЦД-2.

