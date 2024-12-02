Новости часа: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 350 гектаров земли предоставили застройщикам для масштабных инвестпроектов, сообщил Сергей Собянин.

В Москве впервые проведут волонтерский интенсив "Доброе сердце столицы", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Снежный покров может появиться в столице не раньше субботы, сообщили синоптики.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.