Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 13:00

Новости

Новости часа: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

Новости часа: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

Собянин: масштабный проект "Зима в Москве" начинается с "Доброй елки"

Собянин: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

В Москве с начала 2024 года построено более 60 км дорог

Новости часа: более 250 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года

Собянин: более 60 км дорог построено в Москве с начала 2024 года

Собянин: шесть спорткомплексов с ледовыми катками откроются в Москве до 2026 года

В Москве создадут производство лечебных кормов для животных из приютов

Собянин: стартовал прием заявок на архитектурную премию Москвы 2025 года

Сергей Собянин: московские реставраторы ежегодно работают примерно с пятью сотнями ОКН

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 350 гектаров земли предоставили застройщикам для масштабных инвестпроектов, сообщил Сергей Собянин.

В Москве впервые проведут волонтерский интенсив "Доброе сердце столицы", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Снежный покров может появиться в столице не раньше субботы, сообщили синоптики.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствообществопогодавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика