09 апреля, 17:34

В РПЦ назвали преждевременными застолья с куличами в Страстную неделю

Страстная неделя – последняя неделя перед Пасхой – время подготовки к празднику, а не широких застолий, заявил радио КП замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, время для куличей еще не наступило – все еще продолжается Великий пост.

Также, считает Кипшидзе, православным заветам не соответствует и излишняя роскошь. Он назвал абсурдом куличи за десятки тысяч рублей и подчеркнул, что праздничная еда не должна разделять людей по уровню достатка.

Он отметил, что ему приходилось комментировать новости о том, как тот или иной кондитер или фабрика изготавливают и предлагают к продаже очень дорогие куличи – за 50 или даже за 100 тысяч рублей.

Кипшидзе пояснил, что смысл праздника Пасхи заключается, помимо прочего, в том, что Христос открыл двери рая, освободил человечество от греха и сделал возможным для людей присоединиться к нему в вечности, соблюдая заповеди и подражая ему в своих делах, милосердии, служении и жертвенности. Все это, добавил он, совершенно не связано с уровнем достатка человека.

Ранее священник Владислав Береговой посоветовал не тратить время в Страстную седмицу на приготовление куличей и пасхи. Вместо этого он предложил посещать богослужения. По его мнению, куличи и пасху можно купить в магазине.

